أستاذ علم أوبئة: «أوميكرون» يشكل خطرًا على الرغم من ضعف أعراضه

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الدواء وعلم الأوبئة، إن متحور «أوميكرون» يتميز بأنه ذات أعراض بسيطة، وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يشكل خطرًا كبيرًا على المنظومة الصحية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر فضائية «الأولى»، اليوم الخميس، أنه يجب على الجميع اتباع الإجراءات الاحترازية والحفاظ على التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامة من أجل تجاوز الجائحة.

واستكمل، أن المنظومة الصحية في مصر تعمل على مواجهة الفيروس، أو أي تداعيات، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عجز في المستلزمات الخاصة بفيروس كورونا في المستشفيات.

وتابع، أن العالم يشهد 3 مليون إصابة بتمحور أوميكرون و7 آلاف حالة وفاة أسبوعيًا على مستوى العالم، كاشفًا عن موعد صدور اللقاحات المضادة لمتحور «أوميكرون»، وهو مارس المقبل.