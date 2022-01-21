إسبانيا ترسل فرقاطة إلى البحر الأسود للمشاركة في مهمة للناتو

أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارجاريتا روبلس، اليوم الخميس، إرسال إحدى سفن بلادها الحربية إلى البحر الأسود، في وقت مبكر عما كان مقررا، للمشاركة في مهمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) هناك.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية التصعيد في الأزمة الأوكرانية.

وخلال تواجدها في مدينة كورال دي كالاترافا على مسافة نحو 200 كيلومتر جنوب العاصمة الإسبانية مدريد، قالت روبلس إن إرسال الفرقاطة "بلاس دي ليزو" سيتم تقديمه، ليتم إرسالها خلال "ثلاثة أو أربعة أيام".

وكان زورق الدورية الإسباني "ميتيورو" أقلع يوم الاثنين الماضي من ميناء لاس بالماس في منطقة جران كناريا باتجاه البحر الأسود.

وأدلت روبلس بهذا التصريح عندما سألها صحفيون عن الصراع الأوكراني وعزم كييف الانضمام إلى الناتو وقالت إن موقف الحلف واضح ويتمثل في أنه " لا يجوز لروسيا أن تملي على أي دولة ما يتعين عليها فعله".

وتابعت بالقول إن الناتو " سيحمي ويدافع عن سيادة كل بلد يرغب في الانضمام"، مشيرة إلى أن بلادها "شريك جاد" للحلف.

وقالت الوزيرة المنتمية إلى الحكومة ذات التوجه اليساري إنها تعول على تأكيد أن الرد على التصرفات الروسية يجب أن يكون "دبلوماسيا محضا" وأوضحت أن " إسبانيا تتبنى، مثل الناتو، الموقف الذي يرى أن رد الفعل يجب أن يكون دبلوماسيا، وضرورة وقف التصعيد".