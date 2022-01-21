الرئيس العراقي: هجوم ديالى محاولة خسيسة لاستهداف أمن البلاد

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وصف الرئيس العراقي برهم صالح، الهجوم الذي تعرض له الجيش في محافظة ديالى، فجر الجمعة، بأنه محاولة "خسيسة وفاشلة" لاستهداف أمن البلاد.

وقال عبر حسابه، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "لا يمكن الاستخفاف بمحاولات إحياء الارهاب على صعيد المنطقة".

وأضاف: "واجبنا تمتين الجبهة الداخلية والمضي في الاستحقاقات الوطنية الدستورية لتشكيل حكومة مقتدرة حامية للأمن الوطني وخادمة للشعب".

وذكرت وكالة الأنباء العراقية في وقت سابق الجمعة، أن قيادة عمليات ديالى أعلنت فتح تحقيق بعد سقوط 11 فرداً من الجيش الوطني جراء هجوم في حاوي العظيم.