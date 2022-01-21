ضبط 6869 مخالفة متنوعة في حملات لتحقيق الانضباط المروري خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

وأسفرت جهود الحملات - التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – عن ضبط 6869 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 2231 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و150 مخالفة السير بدون تراخيص، و28 مخالفة موقف عشوائي و15 مخالفة لشروط التراخيص.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.