استمرار مشاركة أئمة أوقاف الأقصر في البرنامج التدريبي لمناقشة قضايا المرأة

قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إنه تمت مواصلة عقد البرنامج التدريبي للأئمة بالمديرية في قاعة مركز نادى السلام للشباب والرياضة بإسنا، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المسبق بين مديرية أوقاف الأقصر وفرع المجلس القومي للمرأة بالأقصر.

وأوضح عبد الدايم، أنه تم خلال الساعات الماضية عقد البرنامج التدريبي الثاني للأئمة بالمديرية، حيث يستمر هذا التدريب لمدة يومين وهي أيام الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر يناير الجاري، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا.

وأشار عبد الدايم إلى أن التدريب يهدف إلى مناقشة مجموعة من القضايا الحياتية المتعلقة بالمرأة المصرية اقتصاديًا، اجتماعيًا، صحيًا، وثقافيًا، مع المتخصصين وإيصال المعلومة الصحيحة لبعض القطاعات المستهدفة من هذا البرنامج التدريبي.