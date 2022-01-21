بولندا تسجل 32 ألفا و835 إصابة جديدة و316 وفاة بكورونا

سجلت بولندا 32 ألفا و835 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 316 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

يذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في بولندا كانت يوم الأول من نيسان/إبريل، 2021، بواقع53 ألفا و253 ، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 8 نيسان/ابريل 2021 ،وبلغت 956 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى أربعة ملايين و406 آلاف و553 حالة، والوفيات إلى 103 آلاف و378 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 50 مليونا 107 آلاف و831 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.