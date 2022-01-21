أصدرت الدار المصرية اللبنانية كتاب “في استقبال فخامة الرئيس.. حكايات من زمن فات” للفنانة والإعلامية إسعاد يونس، وسيشارك الكتاب في الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وجاء على ظهر الغلاف: "هذا الكتاب يأخذ قارئه ببراعةٍ ونعومةٍ إلى زمنٍ جميلٍ، تميَّز بأحداثه، وأشخاصه، وآماله، وحتى مآسيه وإحباطاته؛ وذلك عَبْرَ اثنتين وعشرين حكاية مُدهشة، ترويها إسعاد يونس «الكاتبة»، بقُدرات وموهبة وتفرُّد إسعاد يونس «الفنانة» المُبدعة، وبحضور وبساطة إسعاد يونس «الإعلامية»، صاحبة الأسلوب المتميِّز في تقديم برنامجها «صاحبة السعادة»".

وتتنوَّع حكايات الكتاب بين قصصٍ حقيقيَّةٍ، تنقلها الكاتبة بأسلوبها الخاص، الذي «يُضفِّر» العاميَّة بالفُصحى؛ وقصصٍ خياليَّةٍ ترصد ظواهر اجتماعية انتشرت في فترتي الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين، فضلًا عن حكايات تدور في إطار فانتازي، تُلقي الضوء على بعض سلبيات المجتمع المصري، ترويها الكاتبة بأسلوبٍ مشوِّق، يجعل القارئ مشدودًا للأحداث من أوَّل كلمةٍ لآخرها.. وتنزعه ببراعةٍ من الواقع الذي يعيشه؛ لتدخل به إلى عالم الحكاية المدهش.

جدير بالذكر أن إسعاد يونس، ممثلة ومؤلفة ومنتجة وكاتبه ومذيعة حاصلة على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي» في عام 1972 عملت كمذيعة ب«إذاعة الشرق الأوسط»، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفياً في «مؤسسة روز اليوسف»، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط، ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية،حاصلة على بكالوريوس «معهد الإرشاد السياحي» في عام 1972 عملت كمذيعة ب«إذاعة الشرق الأوسط»، وهي رئيسة مجلس إدارة الشركة العربية للإنتاج والتوزيع السينمائي، تأثرت بوالدها الذي كان من الضباط الأحرار وقد عمل والدها صحفياً في «مؤسسة روز اليوسف»، عملت في بداية حياتها كمذيعة بإذاعة الشـرق الأوسط، ثم دخلت المجال التمثيلي وعملت في العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية.

قامت بتأليف مسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج صاحبة السعادة.

قامت بتأليف المسلسل بكيزة وزغلول والذي لاقى نجاح عالمي غير مسبوق بالاشتراك مع الفنانة سهير البابلي كما قامت بكتابة السيناريو والحوار لنفس القصة لتكون فيلما سينمائيًا باسم ليلة القبض على بكيزة وزغلول، كونت شركة للإنتاج السينمائي، كما تشارك منذ عام 2014 بتقديم برنامج صاحبة السعادة.