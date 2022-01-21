مقتل مشرف أمن بإحدى الجامعات في مشاجرة مع طالبين

ضبطت الأجهزة الأمنية فى القاهرة، مساء اليوم، طالبين، قتلا مشرف أمن وأصابوا آخر منعهما من دخول مبنى تعليمى تابع لإحدى الجامعات بمنطقة الأميرية.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الأميرية، بوصول "ح .س" ، 36 سنة، مشرف أمن بفرع أحد الجامعات بشارع السواح بمنطقة الأميرية، وتوفى متأثرًا بإصابته، وفرد أمن آخر مصاب يدعى "م.أ".

وفور انتقال قوات الأمن تبين وفاة فرد أمن وإصابة زميله فى مشاجرة مع طالبين بعد قيام المتوفى الأول بمنعهم من الدخول لعدم وجود كارنيهات بحوزتهم وحضورهم بدراجة نارية، حيث تعدوا على المجنى عليه بعصا خشبية على رأسه وعندما تدخل الثانى تعدوا عليه وأصيب.

وأمر اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بتشكيل فريق بحث للقبض على المتهمين الذى تمكن من ضبطهما، وإحالتهما للنيابة العامة التى تولت التحقيق، فيما كلفت النيابة بسرعة استكمال تحريات المباحث وصرحت بدفن جثة القتيل بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة.