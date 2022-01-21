تقرير: خطط المفوضية الأوروبية للطاقة النووية "غير مجدية بما يكفي" لحكومة التشيك

ذكر تقرير إخباري أن خطط المفوضية الأوروبية لتصنيف الطاقة النووية والغاز الطبيعي، كطاقة صديقة للبيئة، ليست مجدية بشكل كبير لجمهورية التشيك.

وذكرت صحيفة "هوسبودارسكي نوفيني"، في عددها الصادر اليوم الجمعة أن حكومة التشيك برئاسة بيتر فيالا قدمت عدة مقترحات لإدخال تعديلات على خطط المفوضية الأوروبية في هذا الشأن.

وبحسب الصحيفة، تطالب حكومة التشيك بعدم تصنيف الطاقة النووية على أنها تكنولوجيا انتقالية. وحتى الآن، يمنح الاتحاد الأوروبي تراخيص إنشاء محطات طاقة نووية جديدة، فقط، حتى عام 2045 لتلك التي تدخل ضمن ما يطلق عليه نظام التصنيف المستدام.

وأوضحت الصحيفة أن الاتحاد الأوروبي رفض أيضا مطلب حكومة التشيك بالسماح ببدء تشغيل مرافق التخزين النهائي للنفايات عالية الإشعاع بحلول عام 2050.

كما انتقد الاتحاد الأوروبي طلب الحكومة التشيكية بوضع حد أقصى سنوي لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون من محطات الطاقة التي تعمل بالغاز.