جيه بي مورجان يطلب من موظفيه العودة للعمل بمكتب لندن أول فبراير

طلبت مجموعة "جيه بي مورجان تشيس آند كو" للخدمات المالية الموظفين بالبدء في العودة للعمل بمكتب لندن لبعض الأيام على الأقل في الأسبوع، بموجب ترتيبات تسري في الأول من فبراير.

وقالت لجنة البنك الأمريكي العملاق المعنية بالعودة للعمل بالمكاتب في مذكرة للموظفين اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، إن "مقدار الوقت الذي سيتم قضاؤه في المكتب سيختلف من حيث الأعمال والدور، لكن مع عودة انفتاح الاقتصاد مجددا، نتوقع أنكم ستعملون لبعض الأيام على الأقل بالمكتب كل أسبوع بما يتماشى ونمطكم القائم".

وأضافت أنه "في ضوء الظروف الآخذة في التحسن، نطلب منكم أن تعتمدوا الآن أنماط العمل التي وافقتم عليها بفرقكم المعنية، اعتبارا من الأول من فبراير".