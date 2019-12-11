سوريا: هجوم بسيارتين مفخختين على سجن لعناصر داعش في الحسكة

شهدت مدينة الحسكة بشمال شرق سوريا اشتباكات عنيفة بين قوات "قسد" ومسلحين من تنظيم داعش مساء اليوم الخميس .

وقالت مصادر سورية في مدينة الحسكة " إن اشتباكات عنيفة وإطلاق رصاص كثيف جري في محيط الثانوية الصناعية جنوب مدينة الحسكة جراء اشتباكات بين مسلحي داعش وقوات الأمن الداخلي / الاسايش وقوات قسد".

وأكدت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ) إن الهجوم على الثانوية الصناعية التي حولتها قسد إلى سجن لمسلحي داعش بدأ بسيارتين مفخختين استهدفتا مدخل السجن ثم تلاه هجوم على السجن ما سهل خروج عشرات العناصر من السجن، وقد تم تفجير عدد من الصهاريج التي تحمل النفط متجمعة في شركة توزيع المواد النفطية أمام سجن الثانوية الصناعية.

وأفادت المصادر بانطلاق عدد من سيارات الإسعاف باتجاه الثانوية الصناعية لكنها لم تتمكن من الوصول بسبب الاشتباكات العنيفة مع عناصر داعش التي دخلت حي الزهور القريب من الثانوية الصناعية

وقال مصدر من قوات الأسايش لـ "د.ب.أ"، إن " قوات الأسايش وقسد تحاول فرض طوق على المنطقة واستعادة السيطرة على التمرد الذي قام به عناصر داعش في سجن الثانوية الصناعية ".

وأكد المصدر " وقوع قتلى وجرحى في صفوف عناصر الأسايش من حامية السجن وخلال الاشتباك مع عناصر داعش الذين سقط منهم قتلى ولا تزال الاشتباكات جارية في محيط السجن ".

وقال سكان محليون في مدينة الحسكة لـ "د.ب.أ" إن هناك اشتباكات عنيفة وإطلاق رصاص كثيف جداً في جنوب أحياء مدينة الحسكة ووسط فرض طوق أمني على تلك الأحياء لمنع أحد من الخروج.

وشهد سجن الصناعة الذي يضم المئات من عناصر تنظيم داعش وأغلبهم من الجنسية العراقية عدة حالات تمرد وعصيان وهروب عناصر من التنظيم.