مبعوث أوكرانيا لدى برلين يدعو إلى إقصاء روسيا من نظام «سويفت» المصرفي

دعا السفير الأوكراني لدى ألمانيا أندريه ميلنيك إلى إقصاء روسيا من نظام المعاملات المصرفية الدولي "سويفت".

وقال ميلنيك لمجموعة فونكه الإعلامية الألمانية في تصريحات نشرت اليوم الجمعة " الأوكرانيون يدعون الإئتلاف الألماني إلى تنحية خلافاتهم جانبا وإقصاء روسيا من سويفت".

يشار إلى أنه حال حظر بنوك دولة من استخدام شبكة الاتصالات المصرفية الدولية"سويفت"، فإن ذلك سيكون له عواقب واسعة النطاق بالنسبة للأعمال بسبب أن المؤسسات في هذه الحالة ستكون مستبعدة بشكل فعال من تدفق العائدات الدولية.

ويجعل هذا من الصعب تحويل الأموال إلى داخل أو خارج البلاد. ويجري حاليا مناقشة الاستبعاد المحتمل لروسيا من الوصول إلى نظام "سويفت" كأحد العقوبات ضد موسكو حال شن هجوم على أوكرانيا.