وزير الدفاع اللبناني: الأمور تحت السيطرة بفضل جهود الجيش رغم التحديات

أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، أن الأمور في لبنان تحت السيطرة بفضل جهود الجيش والكفاءات العالية التي يتميز بها رغم التحديات العديدة التي تواجهه.

جاء ذلك خلال استقباله رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية للجمهورية الفرنسية جان لويس بورلانج، على رأس وفد ترافقه السفيرة الفرنسية بلبنان آن جريو.

وأضاف سليم، أن لبنان يقدر عاليًا الاهتمام الذي توليه فرنسا للجيش اللبناني ودعم الدور متعدد الأبعاد الذي يلعبه على المستوى الدفاعي والأمني والاجتماعي، بالإضافة إلى دوره البارز في مكافحة الإرهاب في الداخل وعلى الحدود.

من جانبه، شدد بورلانج، على وقوف فرنسا المستمر إلى جانب لبنان، وبشكل خاص إلى جانب الجيش اللبناني الذي يمثل الركيزة الأساسية للدولة اللبنانية، معبرًا عن أمله في أن يجتاز لبنان أزماته.