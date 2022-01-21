شام الذهبي عن خطيبها أحمد هلال: «أعطاني الحب»

قالت شام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة، إنها بعد إصرار والدتها وتشجيعها دخلت إلى مجال العمل، متابعة: «مكنتش عايزة أدخل في دوامة الشغل بس هي اللي شجعتني».



وتابعت خلال استضافتها في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية «CBC»، اليوم الجمعة، أن خطيبها أحمد هلال منحها الحب الذي كانت تحلم به، قائلة: «أحمد أعطاني الحب والمفروض نتجوز في 2022».



وشاركت شام الذهبي والدتها خلال الحلقة في غناء أغنية «60 دقيقة حياة»، كاشفةً أنها تتمنى الغناء لكنها دائمًا تفشل في هذا الأمر.



من المقرر أن تتضمن الحلقة مجموعة من التحديات الفنية بين أصالة وسعد اللذين تربطهما صداقة قوية، وبالرغم من ذلك يقومان بتحدى بعضهما في أداء العديد من الدويتوهات داخل الاستوديو بمصاحبة فرقة أصالة الموسيقية، وتمتد المعركة الغنائية بينهما لأن يؤدى كل منهما أغانى الآخر بطريقته، كما يقدمان أغنية ارتجالية وضع لحنها أثناء التصوير وسط تفاعل كبير من جمهور البرنامج.