شركة سيمنس تخفض توقعاتها بعد تضخم في قطاع التوربينات الهوائية

خفضت شركة سيمنس الألمانية توقعاتها للعام الحالي باكمله بعد تحذير قطاع التوربينات الهوائية الخاص بها من أن ارتفاع تكاليف المواد الخام سيقلص هامش الربح لعام 2022.



وذكرت الشركة الألمانية أن عائداتها قد تنخفض بنسبة 2 % خلال العام المالي الحالي بعد توقع انخفاضها بنسبة 1 % على أسوأ الفروض. كما قلصت هامش أرباح التشغيل لما يتراوح ما بين 2 % و 4 % ن من 3 % إلى 5%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وجاء هذا التخفيض بعدما أعلنت شركة "سيمنس جاميسا رينيوابل إنيرجي" التابعة لسيمنس عن خسارة 309 ملايين يورو (350 مليون دولار) في الربع الأول من العالم المالي 2022 وحذرت من أن التضخم سيؤثر على هامش الربح.