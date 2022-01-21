قال الدكتور أيمن إمام مدير عام الحجر الصحي بوزارة الصحة والسكان، إن قرار تحديث اشتراطات دخول الأراضي المصرية جاء لتبسيط الإجراءات.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مصر جديدة" الذي يُقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي الدكتور ضياء رشوان، عبر شاشة "etc"، مساء الجمعة، أن مصر لا تعيد أحدًا جاء إلى أراضيها، موضحًا أنه في حالة عدم حيازة شهادة pcr أو شهادة الحصول على لقاح كورونا يتم إجراء الاختبار له داخل نقاط الدخول.



وأوضح أنّ هذه النقاط يتوفّر فيها كل الاختبارات بما في ذلك "الاختبار السريع / رابد تيست" الذي يُستصدر في غضون عشر دقائق، ويحدد ما إذا كان الشخص مصابًا من عدمه.



وأشار إلى أنّ الخطوات التي تحدّدها الوزارة يتم توزيعها على شركات الطيران وكل التوكيلات الملاحية التي تشارك وزارة الصحة في تطبيق الإجراءات التي يُفترض أنها تُطبق في المطارات التي يأتي منها القادم إلى مصر.



وأفاد بأنّ بعض الشهادات تكون غير مطابقة، كما أن بعض الفحوصات تكون غير منضبطة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراء داخل المنافذ المصرية.



وأعلنت وزارة الصحة، تحديث الضوابط والاشتراطات الصحية التي يتم تطبيقها في منافذ دخول البلاد، تزامنا مع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا.



تضمنت هذه الإجراءات اشتراط حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.



ويشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة، وذلك قبل الوصول إلى الأراضي المصرية.



وفي حال عدم وجود شهادة تفيد تلقي اللقاح، فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا لشهادة تفيد سلبيته لفيروس كورونا، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR - Antigen Rapid Test - ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ البلاد، على أن يتم استثناء الأطفال من هم دون 12 عاما.