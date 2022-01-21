حنان فكري: قبطيات كثيرات تنتهي حياتهن لعدم وجود علة الطلاق

قالت حنان فكري عضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي، إن هناك الكثير من السيدات الأقباط حياتهن تنتهي لعدم وجود علة الطلاق ويضطررن للاستمرار في الزيجة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج "المواجهة مع النفس" عبر قناة "القاهرة والناس"، أنّ إحدى السيدات لجأت إليها لأن زوجها مدمن، ويعتدي عليها وعلى أطفالها، موضحة أنّه أشعل النيران في المنزل، وعندما لجأت للكنيسة للحماية بها، جاء الرد أنها يجب أن تتحمل وتصبر.

وأشارت إلى أن شرط الطلاق يكون في حالة الزنا فقط، مشددة على أن ذلك يعد وصمة عار على الأبناء مدى الحياة.