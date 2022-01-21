استشاري قلب: نسبة الإصابة في أمريكا بـ «أوميكرون» تمثل شخص من كل 10 أشخاص

قال دكتور عمرو عبد الباقي،استشاري القلب بمستشفيات جامعة جونز الأمريكية، إن متحور أوميكرون أثبت انتشاره بصورة كبيرة، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بأمريكا بمتحور أوميكرون تمثل شخص من كل 10 أشخاص لديه الإصابة.



واستكمل خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع»، المذاع عبر فضائية «DMC»، اليوم الجمعة، أن المتحورات الكثيرة لكورونا، قد تمثل نهاية لهذا الوباء، مضيفًا أن تفشي أوميكرون قد يتحول لأحد أشكال الإنفلونزا الموسمية.



وتابع، أنه يجب على المواطنين خلال الفترة المقبلة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية أكثر من أي وقت سابق، مضيفًا أن مصابي كورونا يكتسبون مناعة أكبر ضد أي متحور جديد يظهر.



وأضاف، أن أعداد الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الحالية تجاوزت أعداد الإصابة في الموجة الأولى ولكن بأعراض أقل، وهذا يؤكد تفشي المتحور الجديد «أوميكرون».