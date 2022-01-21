الأبنية التعليمية: تخفيض عدد العاملين بالهيئة 20% بدءا من الأحد

أعلنت هيئة الابنية التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم تخفيض عدد العاملين بالهيئة بواقع 20% على مستوى الادارات والمناطق يوميا بدءا من يوم الأحد 23 يناير وحتى نهاية فبراير.



وأكدت الهيئة، في منشور رسمي، أنه سيتم تفويض مدير عموم الادارات والمناطق بالتنسيق مع رؤساء الادارات المركزية في تنفيذ هذه التعليمات على أن يضمن ذلك حسن سير العمل بالهيئة بإنتظام .



وشددت هيئة الابنية التعليمية على ضرورة أن يتم اعادة تقييم الامور نهاية المدة المحددة للوقوف على مدى استمرار العمل بنظام التناوب او عودة جميع العاملين لمباشرة اعمالهم الوظيفية بصورة منتظمة حسب الاحوال.