محافظ الشرقية: حملات لنظافة ورفع كفاءة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة

قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه وجه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة، ودهان البلدورات، وقص وتهذيب الأشجار بمداخل الشوارع الرئيسية، ومراجعة أعمدة الإنارة بمختلف مراكز ومدن المحافظة؛ للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي للمدن وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أن رئاسة مركز ومدينة الزقازيق شنت حملات النظافة لمداخل المدينة بالطرق والمحاور الرئيسية بإشراف نائب رئيس المدينة؛ لإظهار العاصمة بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين، فيما نفذت رئاسة حي أول الزقازيق حملة لأعمال النظافة ورفع القمامة بشارع الجلاء وشارع سعد زغلول وشارع الفلوجة وشارع عبدالسلام عارف وشارع عبدالعزيز أباظة وشارع النقراشي وشارع الجيش وشارع مدارس ببوسطة وشارع أبراج زهرة النحال، فضلًا عن متابعة أعمال رفع الإشغالات بميدان المحطة ونفق المشاة بالمحطة وشارع النقراشي وأمام القصر الأبيض وأمام محطة قطار الشرق لتحقيق الانضباط بشوارع وميادين الحى.

كما نفذ قسم الإنارة بالحي أعمال الصيانة المطلوبة بالأعمدة والكشافات وتركيب اللمبات الجديدة وذلك بشارع مولد النبي وشارع الجيش وشارع المعهد الديني، فيما تابعت رئاسة مركز ومدينة فاقوس أعمال صيانة ورفع كفاءة الأعمدة والكشافات بشوارع: الإنتاج – المشروع – مدخل الديدامون الحسينية – السيد حسين – النقراشي، وذلك باستخدام سيارة كهرباء ومعدات رئاسة المركز، فيما اشتملت الأعمال كذلك على مناطق: المنشية – أنقيزة – منية المكرم – الساحة الشعبية – كفر البلاسي – أحمد حلمي، بالإضافة إلى أسفل مزلقان الهويس – صبحي المنيسي – الجلاء – ترعة المنيا – الإنتاج – المشروع – الجمهورية – السيد حسين – نصر الله – جمال عبدالناصر – بور سعيد – الجوازات – الجزاراين.