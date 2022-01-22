المستشار الألماني شولتس يؤكد التزام الحكومة الألمانية باستخدام الغاز لإنتاج الكهرباء

أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، مرة أخرى بوضوح التزام الحكومة الاتحادية الواضح باستخدام الغاز لتوليد الكهرباء.

وقال شولتس، مساء اليوم الجمعة، بعد اجتماع مجلس الوزراء في برلين إن "اتفاق الائتلاف ورأي جميع أعضاء الحكومة هو أننا بحاجة إلى الغاز".

وأوضح شولتس أنه إلى أن يتم إحراز تقدم كبير في التوسع في الطاقات المتجددة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، فإن الغاز "سيؤدي دورا إضافيا" في المرحلة الانتقالية.

وأضاف أنه لذلك ترى الحكومة الاتحادية أيضا أنه يجب أن تكون هناك "استثمارات جديدة" في طاقة الغاز.

وأكد المستشار أنه لا توجد "وجهات نظر مختلفة" داخل الائتلاف الحاكم في هذا الشأن بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والخضر والحزب الديمقراطي الحر.

إلا أن وزيرة البيئة شتيفي ليمكه (حزب الخضر) كانت انتقدت في السابق خطط الدولة لتصنيف الاستثمارات في محطات الطاقة التي تعمل بالغاز على أنها مستدامة على مستوى الاتحاد الأوروبي.