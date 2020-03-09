إسبانيا تسجل 157 ألفا و447 إصابة جديدة بكورونا و162 حالة وفاة

سجلت إسبانيا 157 ألفا و447 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 162 حالة وفاة جديدة خلال نفس الفترة، وفقا لبيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

ويذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في هولندا كانت يوم 3 كانون الثاني/يناير الجاري، بواقع 372 ألفا و766 إصابة، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 4 تشرين الثاني/نوفمبر، بواقع 1623 حالة وفاة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى ثمانية ملايين و834 ألف و363 إصابة، والوفيات إلى 91 ألفا و599 حالة.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا أنه تم إعطاء 88 مليونا و589 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إسبانيا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.