فرنسا تسجل 427 ألفا و315 إصابة جديدة و464 وفاة بكورونا

سجلت فرنسا 427 ألفا و315 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 464 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة.

ويذكر أن أعلى حصيلة إصابات تم تسجيلها في فرنسا كانت يوم 18 كانون الثاني/يناير الجاري، بواقع465 ألفا و270 شخصا، فيما تم تسجيل أعلى حصيلة وفيات يوم 15 نيسان/ابريل 2020 ،وبلغت الف و438 حالة.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 15 مليون و715 ألفا و329 إصابة، والوفيات إلى 129 آلاف و105 حالات.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 133 مليونا 425 آلاف و265 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.