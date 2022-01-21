قومي المرأة بكفر الشيخ ينظم حملات توعية لـ1222 سيدة بقرى حياة كريمة لرفع وعيهن بعدد من القضايا الأسرية

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ بالتعاون مع مديرية الأوقاف، والوحدة المحلية للجزيرة الخضراء بمطوبس، ومديرية الشباب والرياضة، برعاية اللواء المحافظ جمال نور الدين، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وإشراف الدكتورة أماني محمد شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة كفر الشيخ، عدة لقاءات بقرى مركز مطوبس.

تهدف اللقاءات إلى رفع درجة الوعي لدى السيدات بالقرى بعدد من الموضوعات الهامة التي تساعد على جودة حياة الأسرة، ومنها العنف ضد المرأة، وختان الاناث، والزواج المبكر ،والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية المترتبة عليه، والحقوق الإنجابية والصحية، ورعاية ما قبل الزواج ورعاية وتربية النشأ والعدالة والإنصاف بين الرجل والمرأة.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن هذه اللقاءات تم تنفيذها بقرى الجزيرة الخضراء وبرج مغيزل والجني التابعة لمركز مطوبس.

وذكرت أنه تم إلقاء المحاضرات الخاصة بالموضوعات التي تهم الأسر بالقرى، مشيرة إلى أن الشيخ ايهاب البطاط وعدد من أئمة المساجد نظموا عدد من الندوات الدينية، وتم تناول رأي الدين في تلك الموضوعات الخاصة بالأسرة.

جاء ذلك بحضور عضوات الفرع فريدة المزين، والدكتورة هالة نصر، وعفاف وعدد من الرائدات الريفيات والمتطوعات.

وأضافت مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، أن اللقاءات استهدفت 1222سيدة، مؤكدة حصر عدد من المشاكل والاحتياجات التي تواجه الأسرة المصرية بتلك القرى والتي سوف يتواصل فرع المجلس بالجهات المختصة للعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.