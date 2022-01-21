محافظ مطروح يلتقي أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر لبحث ترتيبات المهرجان

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التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، مع الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

جاء ذلك بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام وعدد من مشايخ سيوة؛ لبحث التجهيزات النهائية لانطلاق فعاليات المهرجان الدولي الخامس للتمور بسيوة، وتنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الإماراتية ووزارة التجارة والصناعة ومحافظة مطروح.

ونقل أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر، تحيات الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي، ودعمه للمهرجان الذى يعدمهرجان سيوة يعد الأم للمهرجانات، وانطلقت منه الطموحات والإنجازات سواء بسيوة أو الوادي الجديد أو الواحات البحرية واستراتيجية زراعة النخيل وغيرها.

بينما وجه محافظ مطروح، الشكر للدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والمتعاونين معه على الاهتمام والدعم والتنظيم والتجهيز اللائق بالمهرجان، بما يحققه من استفادة وإضافة للمزارعين والمنتجين بسيوة من خبرات ومعلومات استفاد منها أهالي سيوة.

وقرر محافظ مطروح، صرف نصف شهر مكافأة للعمال بمجلس مدينة سيوة على الجهود المبذولة استعدادا لمهرجان التمور الدولي الخامس بسيوة من أعمال نظافة وإنارة وتجهيزات وغيرها.