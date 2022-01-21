وزير الأوقاف ومحافظ كفرالشيخ يفتتحان مسجد الأنصاري بتكلفة 5 ملايين جنيه

يفتتح اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الأنصاري بقرية طويلة نشرت بمركز ومدينة قلين، على مساحة 1595.6 متراً، بتكلفة 8 ملايين جنيه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، وتم فرشه على نفقة الوزارة، والمساهمة ببعض المبالغ المالية، بحضور الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ عطا بسيونى وكيل المديرية، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير الدعوة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والقيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

وتبدأ شعائر صلاة وخطبة الجمعة، اليوم بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ قطب الطويل، وخطيب الجمعة هو الدكتور أيمن أبو علي عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة.

وخطبة الجمعة تحت عنوان: "ضوابط بناء الأسرة وسبل الحفاظ عليها"، و تستغرق عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة،وسيلقي خطبة الجمعة، الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، و سيتلوا الشيخ قطب الطويل آيات من كتاب الله.

ومسجد الأنصاري الذي سيفتتحه محافظ كفر الشيخ، ووزير الأوقاف مكون من طابقين على مساحة 850 متر لكل طابق، بالإضافة إلى 600 متر مساحة تحيط بالمسجد من جميع الجهات، وله مئذنتان ارتفاع 60 متر لكل مئذنة وقبة على الطراز الإسلامي مساحتها 350 متر مربع، كما يضم 16 دورة مياه، الطابق الأول مكون من مصلى الرجال ومصلى للنساء، وملحق يضم دورات مياه ومكان للوضوء، والطابق الثاني مكون من المصلى الرئيسي، هو ملحق يضم مكتبة للإطلاع وحجرة للإمام، واستراحة لكبار الزوار، واستراحة للإمام، والمسجد له ثلاثة مداخل رئيسية، والمسجد تم انشائه عام 1949م وتم تجديده عام 2021م بالجهود الذاتية على نفقة أهل الخير.

كما سيتم افتتاح 5 مساجد أخرى، المسجد الكبير بمنشية الصفا بمركز كفر الشيخ على مساحة 1300 متر بتكلفة 7 ملايين و800 ألف جنيه، والمسجد البحري بالغنيمة بلاصفير بمركز دسوق على مساحة 682.5 متر بتكلفة 3 ملايين و410 ألف جنيه، ومسجد مخيزن بالرياض على مساحة 683.5 متر بتكلفة 4 ملايين 101 ألف جنيه، ومسجد عزبة فهمي بكفر الشيخ على مساحة 340 متر، بتكلفة 900 ألف جنيه،، ومسجد عبداللطيف عامر على مساحة 600 متر، بتكلفة 3 ملايين جنيه.