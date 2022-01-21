الحكومة الألمانية تطالب بمعالجة شاملة لحالات الاعتداء الجنسي بالكنيسة الكاثوليكية

طالبت الحكومة الألمانية الكنيسة الكاثوليكية بمعالجة شاملة وشفافة لحالات الاعتداء الجنسي التي وقعت في الكنيسة.

وقالت متحدثة باسم الحكومة اليوم الجمعة في برلين إن التقرير الخاص بأبرشية ميونيخ وفرايزينج أوضح مجددا "بطريقة مفزعة" مدى سوء السلوك وانتهاك الواجبات من قبل مسؤولين كنسيين، وأضافت: "الانتهاك والتعامل اللاحق مع هذه الجرائم يصيب بالذهول. أصبح الكشف الكامل والمعالجة الشاملة الآن أكثر إلحاحا".

وأضافت المتحدثة باسم المستشار أولاف شولتس أن صدور التقرير خطوة مهمة يجب أن تتبعها خطوات أخرى، وقالت: "من الضروري تعزيز الثقة في إرادة الكنيسة الكاثوليكية ومسؤوليها للمعالجة".

وقالت المتحدثة إنه بالنسبة للحكومة الألمانية، فإن رعاية الأطفال والحماية الفعالة من الاعتداء الجنسي لها أولوية قصوى، مضيفة أن العنف الجنسي ضد الأطفال والمراهقين يجلب معاناة لا تنتهي للضحايا، مؤكدة الأهمية الحاسمة لأن يدرك المجتمع ككل الحاجة الكبيرة للأطفال والمراهقين.

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الأمر لا يتعلق بشؤون كنيسة داخلية بحتة، مضيفا أنه حيثما لا تزال هناك مؤشرات على أعمال إجرامية يمكن مقاضاتها، سيكون على سلطات إنفاذ القانون بالطبع مسؤولية التحقيق فيها وملاحقتها بحسم.

وخلص تقرير صادر عن شركة محاماة بتكليف من أبرشية ميونخ وفرايزينج نفسها إلى أن حالات الاعتداء الجنسي في الأبرشية لم يتم التعامل معها بشكل مناسب لعقود. ويتهم التقرير رئيسي الأساقفة السابقين فريدريش فيتر ويوزيف راتسينجر، البابا الفخري حاليا بنديكت السادس عشر، بسوء التعامل مع عدة حالات اعتداء جنسي بالكنيسة.