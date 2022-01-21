انطلاق محادثات وزيري خارجية أمريكا وروسيا حول الأزمة الأوكرانية في جنيف

انطلقت فى جنيف اليوم /الجمعة/ محادثات وزيرى الخارجية الامريكي أنتونى بلينكن ونظيره الروسى سيرجي لافروف والتى يبحث خلالها الطرفان مايتعلق بالأزمة الأوكرانية المتصاعدة، إضافة إلى ماينتظره الجانب الروسي من الاستماع إلى إجابات بشأن الضمانات الأمنية التى طلب بأن تكون الردود عليها من الجانب الأمريكي مكتوبة.

وفى بداية اللقاء، قال وزير الخارجية الروسى إنه يتوقع إجابات ملموسة على المقترحات التى قدمتها بلاده خاصة فيما يتعلق بالضمانات الأمنية، في حين قال وزير الخارجية الأمريكي إن اللقاء يعد فرصة لاستمرار الجهود الدبلوماسية لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن وفد بلاده سيطرح أمام الجانب الروسي مايتعلق بالمخاوف إزاء السياسات الروسية.

وأكد بيلنكن أن الولايات المتحدة والغرب مستمران في المسار الدبلوماسى لحل الخلافات بشكل سلمي ، موضحا أن الولايات المتحدة وشركاؤها ملتزمون بحل الأزمة الأوكرانية عبر المسار الدبلوماسي ولكن إذا فشل هذا المسار فهم ملتزمون برد حاسم.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي ،في كلمته خلال الاجتماع، إلى أنه سيتحدث إلى وزير الخارجية الروسي بشأن مواطنين أمريكيين ذهبا إلى روسيا بغرض السياحة وتم توقيفهما هناك، مطالبا بأن تطلق روسيا سراحهما وتعيدهما بأقصى سرعة.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر من عواقب وخيمة، في حال مضي روسيا قدما بغزو أوكرانيا، فيما يرى الكرملين دعم حلف شمال الأطلسي (ناتو) لأوكرانيا باعتباره تهديدا متناميا لجناحها الغربي.