قالت سيدة عبد الحميد زوجة الفنان الراحل يونس شلبي، إنها كانت تحرص بشكل دائم على حضور كواليس المسرحيات التي كان يشارك فيها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "mbc مصر"، مساء الخميس، أنّه كان يحرص على

أن يكونوا إلى جانبه أثناء التصوير، مشيرة إلى أنهم كانوا يسافرون كثيرًا سويًّا.

وأشارت إلى أنّ "يونس" كان محبًا لكل زملائه في العمل، ويحرص على التواصل مع الجميع ولا يتجاهل أحدًا، سواء كان في فترة العمل أو خارج العمل.

وأكّدت أن الفنان الراحل كان يحب الخروج والسهر مع زملائه، لا سيّما الفنان الراحل حسن مصطفى الذي وصفته بـ"الباشا".



وتوفي يونس شلبي في 12 نوفمبر 2007، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال التي نالت إعجاب الجمهور، وقد بدأ رحلته مع التمثيل من خلال المسرح، فبعد تخرجه عام 1969م، شارك في أول عمل له وهو الغول، الذي فتح أمامه طريق النجاح والشهر.