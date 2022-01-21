أطباء بلا حدود تستقبل 200 جريح بعد ضربة جوية استهدفت سجنا في اليمن

قالت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، إن مستشفى الجمهوري في محافظة صعدة (شمالي اليمن)، استقبل نحو 200 جريح، أصيبوا جراء غارة جوية استهدفت سجن الحبس الاحتياطي في مدينة صعدة، شمالي البلاد.

وأضافت المنظمة في تغريدات نشرتها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن "مستشفى الجمهورية استقبل حوالي 200 جريح، وهو مكتظ للغاية لدرجة أنه لا يمكنه استيعاب المزيد من المرضى".

وتابعت "قدمت أطباء بلا حدود إمدادات طبية للمستشفى، لكننا نعلم أن هذه التبرعات لا تكفي للتعامل مع جميع المصابين ونتطلع إلى إرسال المزيد من الإمدادات على وجه السرعة".

وأشارت إلى أن "العديد من الجثث لا تزال في موقع الضربة الجوية والعديد من الأشخاص لا يزالوا مفقودين ومن المستحيل معرفة عدد القتلى".

وفي وقت سابق اليوم، أفاد يحيى شايم، مدير مكتب الصحة في صعدة، لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، بأن "قصفا جويا استهدف السجن الاحتياطي في صعدة (المعقل الرئيسي للحوثيين) ما أسفر عن استشهاد 60 مدنيا وإصابة أكثر من 140 آخرين، في حصيلة غير نهائية".

ولم يصدر التحالف الذي تقوده السعودية، أي تعليق حول هذه الغارات حتى الآن.

ووفقا لأطباء بلا حدود، فقد كانت هناك أيضا ضربات جوية في العاصمة صنعاء ومحافظات أخرى، شمالي البلاد، الليلة الماضية في الوقت الذي انقطعت فيه شبكة الانترنت تماما عن البلاد.