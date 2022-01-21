 نقابة المحامين في النمسا: إغلاق البلاد أمام غير الملقحين غير دستوري - بوابة الشروق
الجمعة 21 يناير 2022 11:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما هي توقعاتك لمشوار المنتخب المصري ببطولة إفريقيا؟
النتـائـج تصويت

نقابة المحامين في النمسا: إغلاق البلاد أمام غير الملقحين غير دستوري

أ ش أ
نشر في: الجمعة 21 يناير 2022 - 11:10 م | آخر تحديث: الجمعة 21 يناير 2022 - 11:10 م

أكد نقيب المحامين في النمسا، هاينز ماير، اليوم الجمعة، أن الإغلاق العام على الأشخاص غير الملقحين، الذي مدّده البرلمان إلى 30 يناير الجاري غير دستوري.

وقال ماير، في تصريحات، إن إغلاق البلاد أمام غير الملقحين ضد وباء فيروس كورونا المستجد، بدأ في 15 نوفمبر الماضي، رغم ما أثاره من حالة غضب شعبي وتزايد مظاهرات الاحتجاج ضد الإجراءات الحكومية.

وأشار ماير، إلى أن أولئك الذين لم يتلقوا التطعيم أو المتعافين من الفيروس ممنوعون من ممارسة أنشطة الحياة العامة؛ إذ لا يُسمَح لهم بالتسوق في المتاجر "غير المواد الغذائية" أو حضور أية احتفالات أو مناسبات خاصة وعامة.

وفي هذا السياق، تعرض منزل حاكم ولاية فورارلبرغ ماركوس فالنر لهجوم ومحاولة اقتحام من بعض المتظاهرين فور إعلان البرلمان أمس عن اعتماده لقانون فرض لقاحات كورونا إجباريًا.

وأشارت مصادر أمنية اليوم إلى أن الشرطة النمساوية تمكنت من السيطرة على مظاهرة في ولاية فورارلبرج ضمت 50 شخصًا حاولوا اقتحام الممتلكات وتهديد حاكم الولاية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك