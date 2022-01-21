فحص 1568 مواطناُ في قافلة طبية بقرية طنسا الملق بمركز ناصر ببني سويف

أعلن محافظ بني سويف الدكتور محمد هانى غنيم ، أنه تم تنظيم قافلة علاجية على مدار يومين بقرية طنسا الملق مركز ناصر،مكونة من 10عيادات في تخصصات (الباطنة، الأطفال والجراحة والعظام ،الأسنان،النساء،الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة،وتم الكشف على 1568مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان منهم 56 حالة معمل دم و42 حالة معمل طفيليات و 10 حالات أشعة واستصدار 9 قرارات علاج على نفقة الدولة وتحويل5 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج .



وذكرت المحافظة في بيان اليوم /الجمعة/ أنه جاء ذلك عقب استعراض المحافظ لتقرير أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والذي أشار إلى أن القافلة قامت بالإضافة إلى توقيع الكشف الطبي ، بتنظيم ندوات تثقيف صحي أيضا لعدد 100 مواطن، والتي تناولت التوعية بموضوعات: الوقاية من فيروس كورونا المستجد - متابعة الحمل - تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ، سوء استخدام الأدوية ،الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر ، أضرار ختان الإناث ، التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الطمث"الدورة الشهرية" )..كما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.