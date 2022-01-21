تقرير: وزيرة خارجية بريطانيا ستطالب بوتين «بالتوقف والتراجع» بشأن أوكرانيا

تعتزم وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الدخول في حرب بشأن أوكرانيا أو المخاطرة بالدخول في صراع طويل الأمد مثل غزو الاتحاد السوفيتي لأفغانستان.

وذكرت وكالة بي إيه ميديا البريطانية أن تروس ستقول في رسالة للرئيس الروسي إن المملكة المتحدة وحلفاءها "مستمرون في الوقوف إلى جانب أوكرانيا" وستحث بوتين على الإنخراط في " مناقشات ذات مغزى" بشأن الأزمة في أعقاب تعزيز الوجود العسكري الروسي بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وتأتي تعليقات تروس بعد أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يعتقد أن بوتين لا يريد القيام بحرب شاملة محذرا الرئيس الروسي من انه سيدفع " ثمنا فادحا إذا ما قام بتوغل عسكري".

ومن المقرر أن تنتهز وزيرة الخارجية البريطانية فرصة الكلمة التي ستلقيها في أستراليا في وقت لاحق اليوم الجمعة لدعوة بوتين إلى "التوقف والتراجع عن أوكرانيا قبل أن يرتكب خطأ استراتيجيا هائلا".