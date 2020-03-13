الإصابات بكورونا في باكستان تتجاوز 7000 حالة في يوم واحد

ذكر المركز الوطني للقيادة والعمليات في باكستان أن البلاد سجلت أكثر من 7 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، في يوم واحد، وهو أعلى رقم من الإصابات، منذ بدء الجائحة، حيث تفرض الدولة الواقعة جنوب آسيا، قيودا جديدة، للحد من حالات الإصابة بمتحور "أوميكرون"، سريع الانتشار.



وذكرت صحيفة "اكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم الجمعة أن البلاد سجلت أيضا 7678 حالة إصابة، في الساعات الـ24 الماضية أيضا، مما يرفع معدل النتائج الإيجابية لاختبارات الفيروس إلى 93ر12%، وهو الأعلى ، في العامين الماضيين، كما سجلت البلاد 23 حالة وفاة، في الساعات الـ24 الماضية.



وسجلت كراتشي، وهي أكبر مدينة في البلاد، أعلى معدل من نتائج الاختبارات الإيجابية وهو 58ر46%، في الساعات الـ24 الماضية.



وبلغ عدد مرضى الحالات الحرجة 961 .