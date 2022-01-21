رئيس جامعه جنوب الوادي: توفير لجان خاصة للحالات المرضية والطارئة بالامتحانات

أكد الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعه جنوب الوادي، على توفير لجان خاصة أثناء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، للحالات المرضية والحالات الطارئة التي تستدعي ذلك.

ولفت إلى تواجد المراقبة الطبية أثناء الامتحانات لأجراء أي إسعافات للحالات المرضية التي تظهر في الامتحانات مع توفير سيارات الإسعاف أمام اللجان.

وأشار غرباوي، إلى أن امتحانات جامعة جنوب الوادي تسير بانتظام وفي هدوء تام مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الكاملة داخل اللجان حفاظا على الطلاب، وأن عمليات التصحيح الالكتروني تجرى أولاً بأول عقب امتحان كل مادة.

ومن جانبه، أجرى الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئية، جولة تفقديه لامتحانات كليات الحقوق والتجارة التي تجرى امتحاناتهم، اليوم الجمعة؛ للاطمئنان على سير اللجان مشددا على اتباع توجيهات الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة بتوفير الهدوء، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل اللجان.

وأدى الامتحان اليوم طلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق انتظام وانتساب موجه وانتساب عام وعددهم 3189 طالب وطالبة، بينما أدى الامتحان طلاب الفرقة الرابعة بكلية التجارة انتظام وانتساب موجه وشعبة اللغة الإنجليزية وعددهم 2704 طالب وطالبة.