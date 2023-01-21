استكمال أعمال حماية خليج نعمة بشرم الشيخ من أخطار السيول





تواصل محافظة جنوب سيناء العمل بالمرحلة الثانية للحماية من أخطار السيول، وذلك لحماية الأرواح والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من هذه الأخطار، بما يتماشى مع خطة تنفيذ المشروعات الخاصة بتطوير البنية التحتية بمدن المحافظة كافة.



وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تطوير البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة الماضية، وظهرت بالشكل الحضاري المشرف خلال مؤتمر المناخ COP27، وللحافظ على هذا المظهر الحضاري للمدينة كان لا بد من استكمال أعمال حماية المدينة من أخطار السيول، للحفاظ على المكتسبات التي جرى تحقيقها على أرض الواقع.



وأوضح المحافظ في تصريح لـ"الشروق"، اليوم السبت، أنه جارٍ العمل بمشروع حماية خليج نعمة بشرم الشيخ من أخطار السيول، والذي يتضمن إنشاء سد بمنطقة وادي "العاط" بارتفاع 24 مترًا، وتبلغ سعته التخزينية أكثر من 1.5مليون متر مكعب، وذلك تحت إشراف وزارة الموارد المائية والري ممثلة في معهد الموارد المائية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.



وأكد أن أعمال الحماية لم تقتصر فقط على شرم الشيخ بل تضمنت كل مدن المحافظة، حيث جرى تنفيذ أكثر من 450 مشروعا للحماية من أخطار السيول بتكلفة تجاوزت 1.5 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الثانية لحماية المحافظة من أخطار السيول.



كما أنه جارٍ الإعداد والتنسيق لتنفيذ 6 مشروعات جديدة لاستكمال منظومة الحماية من السيول، بينهم مشروع استكمال حماية وادي بعبع بمدينة أبورديس، وحماية منطقة تال بمدينة أبو زنيمة، وإنشاء بحيرة بمدينة الطور، وحماية مناطق "الرحبة، نفوس، الجزيرة" بمدينة أبورديس.



وأشار إلى أنه جرى مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات للحماية من أخطار السيول ضمن المرحلة الثانية من حماية المحافظة من أخطار السيول، بإجمالي 10 بحيرات صناعية، و49 حاجزا وسد إعاقة، و2 حوض تهدئة، قناة صناعية لتصريف المياه، ومعبر ايرلندي، بتكلفة تتخطى الـ538 مليون جنيه.



ولفت إلى أن أعمال الحماية من أخطار السيول تعد من المشروعات القومية المهمة، لكونها تستهدف حماية الأرواح، والمدن والقرى والتجمعات البدوية، والمنشآت السياحية والإستراتيجية، والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز، إضافة إلى استغلال مياه السيول التي تتجمع داخل البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية في أغراض الشرب، والزراعة.