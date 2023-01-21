مقترحات الشروق الأسبوعية للكتاب المسموع

تواصل جريدة الشروق، تقديم مقترحاتها للكتاب المسموع؛ على صفحات الملحق الثقافي المعتاد نشره يوم السبت كل أسبوع.

وفيما يلي مقترحات الأسبوع الجديد..

طريق متسع لشخص وحيد - أسامة علام

دار الشروق

2022

«تتجلى موهبة أسامة علام فى استنطاق كل من يقابلهـم فيحولهم جميعا إلى حكايات صغيرة، تتجلى فيها موهبة الكاتب وقدرته على مزج الواقع بالخيال، يرسم فيها صورًا فنيـة فائقة الجودة، ترتقى لجودة الشـعر، يحول البشر الذين يقابلهم إلى جزء من أسطورة المدينة ويضع على رءوسهم هالات من الخيال، وعلينا أن نصـدق كل مـا يطرحه من رموز، علينا أن نصـدق أن هناك مخلوقات ضئيلـة لا تكاد تـرى تعيش معنا فى المنزل نفسـه، وأن الأفيال تستجيب للغناء وتمارس الاحتضان، وأن كاتبا عجوزا يحقق أمنيته ويتحول إلى طائر نورس، ونستمع معه إلى كورال راهبات كنيسة نوتردام وهن يغنين بأصوات ملائكيـة، ونعقـد مثله صداقة مع فأر المكتبة، نفحات لا تتوقف من السحر تنبعث من كل حكاية، مرحة وآسرة ومعبرة عن بؤس الوحدة.

نـحـن أمـام كـاتـب يمتلك رهـافـة الشـعراء، وتمعن الفلاسفة، يأخذنا فى رحلتـه الغرائبيـة عبر المـدن، ويجعلنا نتمنى ألا يوقـف ترحاله، وأن يواصل غناءه العذب».

محمد المنسى قنديل

فيكتوريا - كارولين كامل

دار الكرمة

2022

«طلبت منى أمى أن أنظر إلى البحر وأحاول تخمين من هن المسيحيات ومن هن المسلمات، لم أحتج وقتا طويلا فى التفكير، وأجبتها بسهولة: المحجبات طبعا مسلمين، واللى مش محجبات مسيحيين».

فى هذا العالم الذى تقسمه المظاهر نشأت فيكتوريا، لم يكن عليها فقط أن تعايش ما تعانيه البنت المصرية العادية ابنة الطبقة الوسطى، من كفاح معيشى وصعوبات تعليمية وخوف من أجواء التدهور المستمر للشارع المصرى.

عتبات البهجة - إبراهيم عبدالمجيد

دار الشروق

2005

بطل «عتبات البهجة» رجل جاوز الخمسين من عمره، يتأمل ما مضى من حياته، يحاور نفسه ويسأل صديق عمره ونظيره فى السن: لماذا كلما اقتربت منَّا البهجة ابتعدت عنَّا؟ فيرد صديقه قائلا: إن الوقوف على عتبات البهجة خير من الدخول إلى البهجة نفسها؛ لأنك إن دخلت إليها قتلتك وأهلكتك. هكذا، وعبر سرد حميم ومشوِّق، سيصحب القارئ هذا الرجل الخمسينى فى رحلته بحثا عن البهجة.

ويتساءل الراوى ــ عبر فصول الرواية التى استهلَّ كل واحد منها بسؤالين يبدآن بكيف، ولماذا؟ ــ عن أمور يعرف أنه لن يجد لها إجابة؛ فضياع البهجة أو افتقادها قد يحدث مرة أو اثنتيْن فى المجتمع ويمضى، لكننا فى بلادنا هذه كلما صادفتنا البهجة، ضاعت منّا ولا تعود، ويكون علينا دائما وفى كل مرة أن نبحث عنها من جديد!

صديق قديم جدًا - إبراهيم أصلان

دار الشروق

2023

فى آخر رواياته، يأخذنا «إبراهيم أصلان» فى رحلة مدهشة، يتداخل فيها الذاتى بالخيالى، ليقدم نصا بديعا يتوفر على جميع الخصائص الفنية والأسلوبية التى أسستها كتابة صاحب «مالك الحزين» وحفرت لها بعمق فى التربة السردية العربية.