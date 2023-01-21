القبض على زعيم عصابة لتهريب البشر في مطار بريطاني بعد فراره

قالت الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، اليوم السبت، إن رئيس عصابة لتهريب الأكراد تم اعتقاله بعد فراره قبيل صدور الحكم عليه.

ولم يمثل طارق نامق - 45 عاما، من مدينة أولدام، أمام محكمة مانشستر كراون، وحكم عليه غيابيا بالسجن لمدة ثماني سنوات في 9 ديسمبر الماضي.

ووفقا للوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة، تم الحكم على أربعة أفراد آخرين من العصابة، إلى جانب نامق.

وقالت الوكالة إن المحكمة استمعت في وقت سابق إلى كيف أصبح نامق موضوع تحقيق الوكالة الوطنية البريطانية لمكافحة الجريمة في عام 2017، لاسيما تزعمه مجموعة إجرامية منظمة متورطة في تهريب المهاجرين من العراق وإيران إلى بريطانيا، عبر تخبئتهم في الجزء الخلفي للشاحنات.