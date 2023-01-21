كشفت إحصائيات شركات السياحة عن انخفاض حجوزات الفنادق والمنتجعات السياحية خلال فترة إجازة نصف العام وذلك على الرغم من العروض والحوافز المغرية التى قدمتها المنشآت السياحية «الشركات ــ الفنادق ــ المطاعم السياحية». وهو ما أرجعته الشركات إلى موجة غلاء الأسعار التى تشهدها جميع أسعار السلع والخدمات التى يحتاج إليها المواطن المصرى.

وقدمت شركات السياحة العديد من العروض والحوافز المغرية فى محاولة لجذب العديد من العملاء والتى تمثلت فى تقسيط قيمة الرحلة للأسر المصرية على دفعات وكذلك التخفيضات التى أعلنتها خلال هذه الفترة، وأيضا الجوائز والهدايا الخاصة بالعملاء عند إجراء عملية السحب التى تجريها الشركات فى محاولة لجذب المواطنين للقيام بهذه الرحلات والاستمتاع بالمقومات السياحية والطقس المعتدل فى معظم المدن السياحية خاصة الأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة.

وقال سامح عبدالمنعم عضو غرفة الفنادق إن موجة الغلاء المنتشرة حاليا أرهقت غالبية المواطنين المصريين وتسببت فى عزوف عدد كبير منهم عن قضاء فترة إجازة نصف العام بالمنتجعات السياحية المصرية.. مشيرا إلى أن تكلفة الغرفة فى فنادق 3 نجوم لا تقل عن 2000 جنيه فى الليلة الواحدة وهو ما يرهق ميزانية الأسر المصرية.

وأضاف أن عددا كبيرا من الفنادق تلقت إلغاءات للحجوزات التى أبرمها المواطنون منذ فترة بسبب ارتفاع الأسعار.. كما قام عدد آخر من المواطنين بتبديل الحجز من فنادق الخمس نجوم إلى فنادق أقل سواء الـ3 أو الـ4 نجوم نظرا لانخفاض أسعارها عن فنادق الخمس نجوم التى لا يقل سعرها عن 50 دولارا للفرد طبقا للحد الأدنى للأسعار التى اعتمدتها وزارة السياحة والآثار ويتم تطبيقه حاليا على الجميع ليصل سعر الغرفة مستوى الخمس نجوم إلى 6 آلاف جنيه فى الليلة.

وأشار عبدالمنعم إلى أن غالبية الفنادق أعلنت عن تقديم عروض سعرية مميزة لجذب المواطنين المصريين للتواجد بها خلال إجازات منتصف العام الدراسى لهذا العام والتى ستبدأ خلال الأسبوع القادم.. لافتا إلى أن الأسعار التى وضعتها الفنادق راعت الظروف الاقتصادية التى تمر بها الأسر المصرية حاليا وفى ذات الوقت حافظت على تحقيق الفنادق لهامش ربح معقول مع ضمان جودة الخدمات المقدمة للنزلاء.

وأشار إلى أنه لا يوجد أى تفريق فى أسعار الفنادق بين السياح الأجانب والمواطنين المصريين بل على العكس فإن العروض التى تقدمها الفنادق لجذب المصريين خلال إجازات منتصف العام الدراسى تكون أقل من الأسعار التى تحصل عليها المجموعات الأجنبية. لافتا إلى أنه لا يوجد أى تفريق أيضا فى مستوى الخدمات التى يتم تقديمها بالمنشآت الفندقية لجميع النزلاء.

وقال خيرى محمد على رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان إن نسب إشغال الفنادق الثابتة والعائمة بأسوان انخفضت بعد انتهاء فترة إجازات الكريسماس ورأس السنة.. لافتا إلى أن نسب الإشغال حاليا تصل إلى 60 % مشيرا إلى أن تلك النسبة سترتفع بشكل كبير خلال النصف الثانى من الشهر الحالى على أن تصل لذروتها خلال إجازات منتصف العام الدراسى بمصر بالفترة من 27 يناير الحالى وحتى يوم 9 فبراير المقبل.

وأضاف أن الموسم السياحى الشتوى الحالى شهد زيادة فى نسب الإقبال على المزارات الأثرية والثقافية الموجودة بأسوان ولاسيما بمعبد أبى سمبل.. لافتا إلى أن أهم ما يميز الحركة السياحية الوافدة لأسوان خلال الفترة الحالية هو تعدد الدول المصدرة للسياح للمحافظة.

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لأسوان لا تعتمد حاليا على دولة واحدة بل تأتى من دول مختلفة.. لافتا إلى أن إسبانيا وفرنسا وأمريكا وايطاليا كانت أكثر الدول إرسالا للسياح خلال العام الماضى.