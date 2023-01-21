 وزير التنمية المحلية يجدد الثقة برئيس مركز ملوي للعام الثالث على التوالي - بوابة الشروق
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وزير التنمية المحلية يجدد الثقة برئيس مركز ملوي للعام الثالث على التوالي

ماهر عبد الصبور
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 3:15 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 3:15 م
جدد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، الثقة باللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي بمحافظة المنيا، رئيساً للمركز، للعام الثالث على التوالي؛ نظرا لما يقوم به من جهد وتفانِ في العمل لصالح أبناء المدينة.

ومن جهتها، قدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية؛ لتجديد الثقة برئيس مركز ومدينة ملوي.

كما هنأت اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي؛ لاستكمال مسيرة العمل رئيسا لمدينة ملوي.

ومن جانبه، تقدم اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي، بالشكر لوزير التنمية المحلية ومحافظ المنيا على هذه الثقة، مؤكدًا أنه يسعى دائما لتحقيق الصالح العام ورؤية القيادة السياسية.

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