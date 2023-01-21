مناقشة القوانين الخاصة بحماية نهر النيل ومجاريه من التلوث وإزالة 8 حالات بكفر الشيخ

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شهد فرع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري بكفر الشيخ، ختام الدورة التدريبية "الحجز الإدارى وآلية تحرير المخالفات"، بحضور 31 متدربا من المهندسين ومندوبي الحجز الإداري.

تناولت الدورة مناقشة القوانين الخاصة بحماية نهر النيل ومجاريه من التلوث، والموارد المائية والري والحجز الإداري، بالإضافة إلى إجراءات ونماذج الحجز الإدارى وبطلانه وإعداد المقايسة الختامية في محضر المخالفات، تحت إشراف المهندس رزق مصطفى مدير الإدارة المركزية للموارد المائية والري بكفر الشيخ.

وتحرص المحافظة بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، ووزارة الري والموارد المائية بتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الري والموارد المائية، على إزالة التعديات على نهر النيل، حيث تم إزالة 8 حالات بالمحافظة.