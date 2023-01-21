عشاق الكرة المصرية على موعد مع الإثارة والمتعة عندما يستضيف الزمالك نظيره الأهلي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

يعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري برصيد 31 نقطة، بينما يأتي الزمالك في المركز الرابع ولديه 26 نقطة، ولا يتوقف الصراع بين الفريقين فقط، ولكن يمتد ليصل إلى حراسة مرمى القطبين ومواجهة من نوع خاص بين محمد الشناوي، حامي عرين المارد الأحمر، ومحمد عواد، الحارس الأمين للفارس الأبيض.

الثنائي الشناوي وعواد هما الأبرز من بين حراس الدوري المصري في الموسم الحالي، ودائمًا ما تدور حولها المقارنات حول من يحمي عرين الفراعنة في ظل تألق ثنائي القطبين، ونرصد في هذا التقرير صراع الشناوي وعواد الخاص على مستوى الأرقام.

محمد الشناوي

استعاد محمد الشناوي بريقه في الموسم الحالي مع الأهلي بعد اهتزاز بسيط في المستوى بنهاية الموسم الماضي، وشارك الشناوي في 15 مباراة في جميع المسابقات بالموسم الحالي مع الأهلي، نجح خلالها حارس الأهلي في الخروج بشباكه نظيفة في 10 مباريات، واهتزت شباكه 5 مرات فقط.

وعلى صعيد مواجهات القلعة البيضاء يمتلك الشناوي خبرة كبيرة في مواجهات الزمالك، حيث شارك في 13 مباراة أمام الفارس الأبيض بمختلف المسابقات، فاز في 6 مباريات، وخسر 4 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات أمام الزمالك الذي نجح في تسجيل 16 هدفًا بمرماه.

محمد عواد

نجح محمد عواد في إثبات أحقيته بحماية عرين الزمالك من الموسم الماضي بعد ابتعاد كبير عن المشاركة في المباريات، وعلى الرغم من تراجع مستوى حامل لقب الدوري المصري في الموسم الحالي، إلا أن عواد مازال يقدم مستويات جيدة.

شارك عواد في 16 مباراة مع الزمالك هذا الموسم في مختلف المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 11 لقاء، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

وخاض محمد عواد 5 مباريات قمة أمام الأهلي، منذ انضمامه للقلعة البيضاء موسم 2019-2020، إلا أن عواد يمتلك رقمًا سلبيًا بعدما فشله في الحفاظ على شباكه نظيفة في أي من هذه اللقاءات.

وتلقت شباك عواد 9 أهداف في مباريات القمة، ونجح في تحقيق الفوز في مباراة واحدة بنهائي كأس مصر (2-1)، وتعادلين وخسارتين.