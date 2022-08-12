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أعلن الجيش الروسي، اليوم السبت، أنه نفذ عمليات هجومية في منطقة زابوريجيا في جنوب أوكرانيا سمحت له بالسيطرة على "مواقع مؤاتية".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان: "في ناحية زابوريجيا، وإثر عمليات هجومية، سيطرت وحدات المنطقة العسكرية الشرقية على خطوط ومواقع مؤاتية أكثر"، من دون إضافة تفاصيل.

فيما صرح وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو، بأن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية التي تسيطر عليها روسيا يتدهور بسبب الحالة النفسية للطاقم الأوكراني العامل بالمحطة وحالة المعدات، وفق رويترز.

وظل الطاقم الأوكراني في المحطة الواقعة في جنوب شرق أوكرانيا منذ استيلاء القوات الروسية عليها في مارس بعد غزو موسكو للبلاد بفترة وجيزة.

وتكرر تعرض المحطة وهي أكبر محطات الطاقة النووية في أوروبا للقصف، مما أثار مخاوف من وقوع كارثة نووية. ويتبادل الطرفان الاتهامات في القصف.

وقال وزير الطاقة الأوكراني للتلفزيون الرسمي: "الموقف بالطبع في تدهور. يزداد سوءا ليس بسبب الحالة النفسية للأخصائيين الأوكرانيين فحسب، ولكن بسبب حالة المعدات أيضا".

وتحاول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، إقامة منطقة آمنة حول المحطة.

وتقول الوكالة إن لديها حضورا دائما يصل إلى أربعة خبراء في زابوريجيا.

وأعلنت شركة الطاقة النووية الحكومية في أوكرانيا إنرجو أتوم إن القوات الروسية واصلت بناء تحصينات عسكرية حول وحدات الطاقة النووية في المحطة.

وقالت إنرجو أتوم أيضا إن الروس في المحطة غير قادرين على تشغيل وحدات الطاقة بسبب نقص العاملين وإن نحو 1500 من المتخصصين الأوكرانيين مُنعوا من الدخول بعد رفضهم توقيع عقود مع جهات روسية.