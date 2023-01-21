مباريات الأهلي والزمالك وما تسمى في وقتنا الحالي بمباريات القمة، تحمل العديد من الأرقام القياسية حيث يلتقي القطبان في القمة 125 مساء اليوم السبت، على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

الأهلي يطمح لتحقيق الفوز أمام الزمالك من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري، التي يحتلها برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

وبعيدا عن إثارة مباريات الأهلي والزمالك "في الطبيعي"، يسعى الفريق الأبيض بقيادة البرتغالي جيسفالدو فيريرا، لتحقيق الفوز لكسر لعنه استمرت مع الفارس الأبيض أمام الأهلي منذ 2004.

أخر فوز للزمالك في القمة بالدور الأول

ويعود أخر فوز لنادي الزمالك أمام الأهلي في الدور الأول للدوري الممتاز في عام 2003-2004، عندما فاز بهدف دون رد، وتوج بعدها الفريق بطلا للمسابقة المحلية.

ورسخ الأهلي بعد هذه الخسارة عقدة رغم تتويج تالزمالك بلقب الدوري في ثلاث نسخة إلا أنه لم ينجح في الفوز على الأهلي بالدور الأول منذ هذا الموسم.

كما حقق الزمالك الفوز أمام الأهلي في العديد من المسابقات التي جمعت بينهما، لكن فشل فيما يقارب الـ 10 سنوات أن يحقق الفوز في القمة بالدور الأول للدوري.

ألتقى الأهلي مع الزمالك في 16 مباراة بالدور الأول لبطولة الدوري، خلال المواسم من 2004-2005 وحتى الموسم الماضي 2021-2022، وسجل الفريق الأحمر 11 فوزا مقابل 5 تعادلات، فيما فشل الزمالك في هزيمة الأهلي.