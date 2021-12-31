مصدر بالنقل: الانتهاء من 6 كباري بالطريق الزراعي القاهرة- الإسكندرية خلال الأشهر القادمة

• المصدر: أغلب الكبارى الجارى تنفيذها وصلت إلى مرحلة الرصف الأسفلتى وأعمال الحوائط الخرسانية

قال مصدر بوزارة النقل، إن الهيئة العامة للطرق والكبارى تسعى للانتهاء من تنفيذ باقى الكبارى الجارى إنشاؤها لتطوير الطريق الزراعى «القاهرة ــ الإسكندرية»، خلال الأشهر القادمة، حيث تنفذ الوزارة مشروعا يشمل 10 كبارى علوية فى الطريق الزراعى، بتكلفة مليارى جنيه، لحل التقاطعات وإنهاء الأزمات المرورية والحد من الحوادث المرورية.

وأضاف المصدر لـ«الشروق»، أن أغلب الكبارى الجارى تنفيذها وصلت إلى مرحلة الرصف الأسفلتى وأعمال الحوائط الخرسانية لمطالع ومنازل الكبارى، منوها إلى أن تنفيذ الكبارى يتم بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف الحالية باستخدام الأنظمة الحديثة، ومضاعفة عدد حارات الكبارى، لاستيعاب الكثافات المرورية عند مداخل المدن والقرى، والقضاء على الأزمات المرورية التى تحدث باستمرار فى الطريق الزراعى.

وأشار المصدر إلى اقتراب الانتهاء من تنفيذ كوبرى عرب الرمل ــ أجهور، الذى يبلغ طوله 1500 متر، بتكلفة وصلت إلى 150 مليون جنيه، وكذلك كوبرى كفر الدوار العلوى بطول ٦٢٥ مترا بالمطالع والمنازل، بجانب إنشاء طريق سطحى بطول كيلو متر، بالإضافة إلى كوبرى دسونس/ الحلفاوية للمشاة، لإلغاء التقاطعات السطحية.

ولفت المصدر، إلى أن العمل جار فى كوبرى جنبواى (صفط الحرية) على الطريق الزراعى السريع، بتكلفة 120 مليون جنيه، وكذلك تنفيذ كوبرى «دسونس/ أم دينار» بتكلفة 128 مليون جنيه بطول 680 مترا، وكوبرى كوم إشو (كنج عثمان العلوى)، والذى يتم تنفيذه عند الكيلو ٢٤ باتجاه الإسكندرية أمام قرية كنج عثمان بتكلفة ١٢٨ مليون جنيه.

وأكد المصدر، الانتهاء من تنفيذ 4 كبارى حتى الآن بشكل كامل، وهى كوبرى الشرقاوية بتكلفة ٢٠٠ مليون جنيه لربط ربط مناطق بالقليوبية بالطريق الزراعى، وميدان المؤسسة فى الاتجاهين، وكوبرى قلما بإجمالى تكلفة 120 مليون جنيه، ليكون أربع حارات، أى حارتين لكل اتجاه، بهدف تقليل الحوادث بمنطقة مزلقان «قلما».

ونوه إلى الانتهاء كذلك من كوبرى الشموت بالقليوبية بتكلفة ٦٤ مليون جنيه، ليبلغ طوله ٦٤٢ مترا، بواقع ٥ حارات مرورية بكل اتجاه، وأخيرا كوبرى «طوخ طنبشا» بطول 800 متر وبتكلفة تجاوزت 170 مليون جنيه، وهو كوبرى يربط محافظتى القاهرة والمنوفية بالغربية فى اتجاه الإسكندرية.