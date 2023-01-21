عادل محمد هاني ظهير ايمن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رقم محمد ابوتريكة نجم الشياطين الحمر السابق.

كان مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قد أعلن تشكيل الفريق الذي ‏يخوض مباراة الزمالك مساء اليوم على استاد القاهرة، في ‏إطار منافسات الأسبوع الرابع عشر لمسابقة الدوري الممتاز.‏

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: ‏

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: علي معلول ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبد الفتاح.‏

خط الوسط: أليو ديانج وأحمد عبد القادر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وحمدي فتحي.

خط الهجوم: محمود كهربا.‏

ويشارك محمد هاني مع الأهلي للمرة ١٦٤ في مسابقة الدوري ليعادل رقم الاسطورة محمد ابوتريكة الذي شارك في ١٦٤ مباراة مع الأحمر في الدوري وسجل ٧٩ هدفا.