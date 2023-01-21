المركزي العراقي يبيع أكثر من نصف مليار دولار الأسبوع الماضي

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي، الإجمالية من العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من نصف مليار دولار.

وذكرت وكالة "شفق" نيوز الإخبارية العراقية، اليوم السبت، أن البنك المركزي باع خلال خمسة أيام من الأسبوع الماضي والتي فتح بها المزاد ابتداء من يوم الأحد وحتى الخميس الماضيين 591 مليونا و316 الفا و840 دولارا بمعدل يومي بلغ 118 مليونا و263 ألفا و368 دولارا مرتفعا بنسبة 82ر63% عن الأسبوع الذي سبقه.

وأضافت أن أعلى مبيعات للدولار خلال الأسبوع الماضي كان يوم الأحد حيث بلغت المبيعات فيه 219 مليونا و978 ألفا و420 دولارا، فيما كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء التي بلغت 61 مليونا و582 ألفا و784 دولارا.

وذكرت أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع الدولار المحول لحسابات المصارف في الخارج، إضافة إلى البيع النقدي 1460 دينارا لكل دولار.