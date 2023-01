أعلن نادي بشكتاش التركي، تعاقده بشكل رسمي مع الكاميروني فينسنت أبو بكر، قادما من صفوف النصر السعودي خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

ونشر نادي بشكتاش عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر» مقطع فيديو أعلن فيه من خلال عودة أبو بكر من جديد، حيث بدأ الفيديو بصفقة انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النصر، ورحيل فاوت فيجورست إلى مانشستر يونايتد.

وأشار النادي أن أبو بكر وقع على عقود انضمامه للفريق عقب اجتيازه الفحوصات الطبية وأن مدة العقد موسمين ونصف قابله للتمديد لموسم إضافي.

وكان نادي النصر السعودي، قد أعلن رحيل المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر عن صفوفه بشكل رسمي، بعد إسقاطه من قائمته وتوقيع مخالصة مادية معه، حصل على إثرها على القيمة المتبقية من راتبه لهذا الموسم.

🤙🏿 WHAT A STORY?! 🤙🏿



Vincent Aboubakar is officially a Black Eagle again!#WelcomeAboubakar pic.twitter.com/6CHw4bi1gh