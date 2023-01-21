تباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيق مع مورد لحوم، لاتهامه بخطف شخصين بسبب خلافات مالية في الهرم.



واعترف المتهم بالاشتراك مع آخر بارتكابه للواقعة، أنه استدرج صاحب محل من منطقة الهرم إلى الوراق، في محاولة لاستعادة نقوده، فذهب له المجني عليه وبرفقته شقيق زوجته، واحتجزهما داخل شقة بالوراق، لإعادة النقود، وطلب مبلغ من زوجته لإطلاق سراحه.



وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم)، بسابقة توجه (زوجها وشقيقها - مُقيمان بدائرة القسم) لمقابلة (مورد لحوم للمحل عمل زوجها - مُقيم بدائرة قسم الوراق)، وعدم عودتهما وإغلاق هواتفهما المحمولة، وتلقيها في وقتٍ لاحق اتصال هاتفي "من رقم الهاتف الخاص بزوجها" طلب خلاله شخص مجهول مبلغ مالي نظير إطلاق سراح زوجها وشقيقها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة من تحديد مرتكبي الواقعة (مورد اللحوم المشار إليه - شقيق زوجته، مُقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق)، واحتجاز المجني عليهما بشقة بعقار بدائرة قسم شرطة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف الشقة المشار إليها، وتم ضبط المتهمين وتحرير المجني عليهما.



وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة اختطاف المجني عليهما لوجود خلافات مالية بين أحد المتهمين وبين أحد المجني عليهما، وقيامهما بمساومة أهليتهما نظير إطلاق سراحهما.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحُرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.