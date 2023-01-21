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وزير الخارجية الباكستاني: لن نجري محادثات مع منظمات إرهابية

إسلام آباد - أ ش أ
نشر في: السبت 21 يناير 2023 - 7:14 م | آخر تحديث: السبت 21 يناير 2023 - 7:14 م
أكد وزير الخارجية الباكستاني "بيلاوال بوتو زارداري"، أن حكومته لن تجري محادثات مع منظمات إرهابية لا تحترم الدستور والقوانين في باكستان.

ونقلت صحيفة "داون" الباكستانية اليوم السبت عن وزير الخارجية الباكستاني قوله في تصريحات صحفية "إن موقف القيادة الجديدة في باكستان، بما فيها القيادة السياسية والعسكرية، موقف واضح فيما يتعلق بهذا الشأن وهو يتمثل في عدم إجراء محادثات مع منظمات إرهابية لا تحترم دستورنا وقوانيننا".

وقال وزير الخارجية الباكستاني: "إننا نأمل ألا تسمح حركة طالبان الأفغانية باستخدام أراضي أفغانستان لشن هجمات إرهابية، ونحن نأمل أن نتعاون معها لمواجهة الإرهابيين الذين يشكلون مصدر قلق بالنسبة لنا".

وشدد وزير الخارجية الباكستاني قائلا "إن كلا منا (ضحية للإرهاب) وإننى لا أعتقد أن طالبان يمكنها بمفردها النجاح ضد الإرهاب، وأن باكستان أيضا لا يمكنها بمفردها النجاح ضد الإرهاب، ولذلك يتعين علينا العمل معاً لمكافحته".

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